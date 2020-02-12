شكرا لقرائتكم خبر عن الحرف التراثية في معرض بـ " تقنية الأحساء" والان نبدء بالتفاصيل

افتتح عميد الكلية التقنية بالأحساء سعد بن عبدالرحمن اليمني اليوم معرض الحرف اليدوية والتراثية، الذي ينظم ضمن فعاليات الشتاء التي تقيمها الكلية للعام السادس، بحضور مسؤولي الكلية و المدربين و المتدربين ، وذلك في الساحة الرئيسية للكلية .

وقد ضم المعرض أركان الحرفيين المشاركين في مهن الحائك و الخواص و صانع الفخار و صانع المداد و الخباز الشعبي" الخبز الأحمر بالتمر" ، بالإضافة إلى أركانا لتدريب المتدربين على الحرف اليدوية والتراثية ، لتعريف هذا الجيل بالموروث الشعبي التي عُرفت به الأحساء منذ القدم بتعدد الحرف اليدوية وتنوع الصناعات التقليدية فيها، ورفع ثقافة المحافظة على تلك الحرف .