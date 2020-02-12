شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية : دعم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

• «الرؤية» تضع المملكة في الصدارة الرقمية وتسعى لاستقطاب كبرى الشركات المتخصصة

• ضرورة دعم رواد الأعمال والباحثين في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس ناصر الناصر، يرافقه النائب الأعلى للتقنية والعمليات المهندس هيثم الفرج، ومدير برنامج "stc فريق واحد" الدكتور محمد القبطي، ومدير المنطقة المهندس ناصر القحطاني، وعدد من قيادات المجموعة.

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ونوه سموه بما سعت له رؤية المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمواكبة التسارع الرقمي، وجعل المملكة في الصدارة الرقمية، عبر الممكنات التي أقرتها لهذا القطاع، وسعيها لاستقطاب كبرى الشركات المتخصصة في الخدمات الرقمية والخدمات المساندة، ودعمها للتحول الرقمي على مستوى الخدمات الحكومية، وما أنشأته من هيئات وبرامج لتحقيق هذه الغاية.

وأكد سمو أمير المنطقة دور القطاع الخاص في تحقيق هذه الرؤية، وضرورة مواكبة المستجدات الرقمية، والعمل على تمكين الأفراد والمنشآت من ذلك، وتوسيع قاعدة الخدمات لتشمل مختلف المناطق والمحافظات، منوها بأهمية دعم رواد الأعمال، والباحثين في المجالات الرقمية ومنها الذكاء الاصطناعي لتقديم منتجات وخدمات تنافس محلياً وعالمياً، مشيداً بالتطورات التي شهدتها المجموعة مؤخراً، متمنياً سموه للناصر ومنسوبي المجموعة التوفيق.

واطلع سموه على شرح مفصل على خطط ومشاريع تطوير خدمات الاتصالات التي تقدمها شركة stc بالمنطقة ومحافظاتها، ودورها في توفير أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، ولاسيما شبكة الجيل الخامس.

من جانبه قدّم الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس ناصر الناصر، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه وكلماته المحفزة لفريق عمل المجموعة، مبيناً أن استراتيجية الشركة "تجرأ" تسعى لتمكين التحول الرقمي في المملكة والنمو في مسارات جديدة غير تقليدية مثل "التقنيات المالية" عبر شركة stc pay، إضافة إلى التوسع وتطوير خدمات الاتصالات ونشر الألياف الضوئية في مختلف مناطق المملكة بما يثري حياة الناس، وذلك بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيراً إلى أن المنطقة الشرقية شهدت تدشين أول شبكة حية للجيل الخامس في المملكة والشرق الأوسط في شهر مايو من العام 2018.