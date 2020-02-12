شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 33.20 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-12 متابعات الخليج 365 – الرياض أغلق سهم أرامكو اليوم 33.20 ريال متراجعًا بنسبة 0.25 ريال أي ما يعادل 0.75%. وكان سعر الإغلاق السابق 33.45 ريال بينما تم افتتاح التداول اليوم 33.40 ريال. Advertisements وبلغ سعر السهم الأعلى في جلسة اليوم 33.45 ريال بينما كان السعر الأدنى 33.15 ريال. وبلغ عدد الصفقات 6,576 صفقة بينما بلغ متوسط كمية الصفقة 905 سهمًا فيما كانت الكمية المتداولة 5,952,039 أسهم بقيمة 197,912,851.85. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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