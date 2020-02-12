اخبار السعوديه

سهم أرامكو يغلق عند 33.20 ريال

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم سهم أرامكو يغلق عند 33.20 ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم 33.20 ريال متراجعًا بنسبة 0.25 ريال أي ما يعادل 0.75%.

وكان سعر الإغلاق السابق 33.45 ريال بينما تم افتتاح التداول اليوم 33.40 ريال.

Advertisements

وبلغ سعر السهم الأعلى في جلسة اليوم 33.45 ريال بينما كان السعر الأدنى 33.15 ريال.

وبلغ عدد الصفقات 6,576 صفقة بينما بلغ متوسط كمية الصفقة 905 سهمًا فيما كانت الكمية المتداولة 5,952,039 أسهم بقيمة 197,912,851.85.

 

تابعنا على b6c94b7aa6.jpg تواصل معنا علىwhatsapp_icon-icons.com_65942.png

شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سهم أرامكو يغلق عند 33.20 ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا