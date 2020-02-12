شكرا لقرائتكم درجة الحرارة تواصل التراجع غدًا على 4 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 – الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق الشرقية، القصيم، الرياض ونجران غدًا.

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كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ونجران وكذلك على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية، ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على تلك المرتفعات.

أما عن الرياح السطحية فستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-40كم/ساعة.