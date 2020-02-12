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شكرا لقرائتكم المياه تتجمد في حفر الباطن ! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – فواز الأسلمي – حفر الباطن
وثق عدد من أهالي حفر الباطن صباح اليوم الأربعاء صورًا ومقاطع فيديو تظهر الصقيع الذي تشكل نتيجة تدني درجات الحرارة.
وشهدت محافظة حفر الباطن أجواء شديدة البرودة، حيث وصلت درجة الحرارة صباح اليوم إلى 4 درجات تحت الصفر.
وقال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن مدينة الرياض سجلت درجة حرارة متدنية وهي بين درجة ودرجتين مئويتين فوق الصفر، وعموم الرياض والقصيم وحائل والشمالية والجوف وتبوك وشمال الشرقية وغربها سجلت درجات متدنية.
ولم يستبعد الحصيني أن بعضها سجلت تحت الصفر، مثل: حفر الباطن وحائل وبريدة.
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