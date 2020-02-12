، "الإسكان" تخصص مشروعاً سكنياً لمنسوبي جامعة جازان ،

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أكد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن مشاريع الإسكان بالمنطقة واعدة، وتقدم خدمات متكاملة للمستفيدين.
جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض المشروع السكني "الصفوة جاردن" المقام في بهو الجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن السهيمي.
وأشار مدير الجامعة إلى أن تخصيص هذا المشروع السكني لمنسوبي جامعة جازان يأتي نتيجة للاتفاقية التي وقّعتها وزارة التعليم مع وزارة الإسكان، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، إلى جانب الاتفاقية التي وقّعتها الجامعة مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة برعاية أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.
وقال مدير الجامعة: إن جامعة جازان تعد أول جامعة تخصص لها وزارة الإسكان مشروعاً متكاملاً بشكل مباشر، وبتسهيلات تمويلية ميسّرة لأعضاء هيئة التدريس.
واستمع إلى شرح من مدير عام الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي، عن مشروع "الصفوة جاردن"، والذي بين أن المشروع تنفذه شركة رائدة في مجال المقاولات، ويحوي على 777 وحدة سكنية وتبلغ مساحته 58.122م2، ويضم مراكز إدارية وتجارية وردهة مطاعم وثلاثة أندية رياضية بمواصفات خاصة ومواقف للسيارات على كامل المساحة.
وأشار المهندس "السهيمي" إلى أن وزارة الإسكان قد أبرمت اتفاقيات خاصة لمنسوبي وزارة التعليم مع الجهات التمويلية وستقدم تسهيلات لمنسوبي جامعة جازان كأول جامعة تستفيد من عقد الشراكة بين وزارة الإسكان وزارة التعليم، وقد تم تخصيص موظفات لزيارة عضوات هيئة التدريس في مكاتبهن، إضافة إلى التنسيق مع مبتعثي جامعة جازان لتقديم الخدمة لهم للاستفادة من الوحدات السكنية.
وبيّن مدير المشروع المهندس هاني بالوش أن الشركات المعتمدة والموردة للمشروع ذات مواصفات عالية الجودة، مشيراً إلى أن دور "القبو" مخصص لمواقف السيارات والأندية الرياضية ومراكز التشغيل والتحكم بأنظمة التشغيل للمشروع، إضافة إلى تغطية المشروع كاملاً بأنظمة مراقبة حديثة.
وأضاف أن المشروع تميز بتخصص ممرات خاصة بالدور الأرضي لسيارات الدفاع المدني، كما تم اعتماد الأنظمة الحديثة لتصميم الأسقف الخرسانية وهي ما تعطي ميزة خاصة لهذا المشروع.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 02:46 PM
كأول جامعة حكومية.. وبعد اتفاقية وقّعتها معها وزارة التعليم"الإسكان" تخصص مشروعاً سكنياً لمنسوبي جامعة جازان
أكد مدير جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أن مشاريع الإسكان بالمنطقة واعدة، وتقدم خدمات متكاملة للمستفيدين.
جاء ذلك خلال افتتاحه لمعرض المشروع السكني "الصفوة جاردن" المقام في بهو الجامعة، بحضور وكلاء الجامعة، ومدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس حسن السهيمي.
وأشار مدير الجامعة إلى أن تخصيص هذا المشروع السكني لمنسوبي جامعة جازان يأتي نتيجة للاتفاقية التي وقّعتها وزارة التعليم مع وزارة الإسكان، برعاية وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الإسكان ماجد الحقيل، إلى جانب الاتفاقية التي وقّعتها الجامعة مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة برعاية أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز.
وقال مدير الجامعة: إن جامعة جازان تعد أول جامعة تخصص لها وزارة الإسكان مشروعاً متكاملاً بشكل مباشر، وبتسهيلات تمويلية ميسّرة لأعضاء هيئة التدريس.
واستمع إلى شرح من مدير عام الإسكان بالمنطقة المهندس حسن السهيمي، عن مشروع "الصفوة جاردن"، والذي بين أن المشروع تنفذه شركة رائدة في مجال المقاولات، ويحوي على 777 وحدة سكنية وتبلغ مساحته 58.122م2، ويضم مراكز إدارية وتجارية وردهة مطاعم وثلاثة أندية رياضية بمواصفات خاصة ومواقف للسيارات على كامل المساحة.
وأشار المهندس "السهيمي" إلى أن وزارة الإسكان قد أبرمت اتفاقيات خاصة لمنسوبي وزارة التعليم مع الجهات التمويلية وستقدم تسهيلات لمنسوبي جامعة جازان كأول جامعة تستفيد من عقد الشراكة بين وزارة الإسكان وزارة التعليم، وقد تم تخصيص موظفات لزيارة عضوات هيئة التدريس في مكاتبهن، إضافة إلى التنسيق مع مبتعثي جامعة جازان لتقديم الخدمة لهم للاستفادة من الوحدات السكنية.
وبيّن مدير المشروع المهندس هاني بالوش أن الشركات المعتمدة والموردة للمشروع ذات مواصفات عالية الجودة، مشيراً إلى أن دور "القبو" مخصص لمواقف السيارات والأندية الرياضية ومراكز التشغيل والتحكم بأنظمة التشغيل للمشروع، إضافة إلى تغطية المشروع كاملاً بأنظمة مراقبة حديثة.
وأضاف أن المشروع تميز بتخصص ممرات خاصة بالدور الأرضي لسيارات الدفاع المدني، كما تم اعتماد الأنظمة الحديثة لتصميم الأسقف الخرسانية وهي ما تعطي ميزة خاصة لهذا المشروع.
، "الإسكان" تخصص مشروعاً سكنياً لمنسوبي جامعة جازان ،
المصدر : الخليج 365
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