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أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.وليد بن محمد الصمعاني إنشاء محكمة الأحوال الشخصية خميس مشيط
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 02:43 PM
يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء وتشكّل من 4 دوائر
أقرّ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إنشاء محكمة الأحوال الشخصية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
يأتي ذلك بناءً على ما قرره المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على افتتاح محكمة للأحوال الشخصية بخميس مشيط على أن تشكل من أربع دوائر تنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
، "الصمعاني" يقرّ إنشاء محكمة للأحوال الشخصية في خميس مشيط ،
المصدر : الخليج 365
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