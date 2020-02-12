شكرا لمتابعة خبر عن «حساب المواطن» يوضح طريقة استعادة مبلغ الدعم للموظفين السابقين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف برنامج حساب المواطن اليوم الأربعاء عن طريقة تعديل بيانات الموظف أو الموظفة السابقة للبيانات إذا كان الإسم غير مسجل في التأمينات الإجتماعية .
وأوضح “حساب المواطن ” الخطوات المطلوبة على النحو التالي :
1- الدخول على البوابة الإلكترونية .
2- الدخول على تفاصيل الطلب ، وتحديث البيانات .
3- الضغط على أيقونة حفظ .
وأكد حساب المواطن أنه سيتم دراسة البيانات المحدثة والتحقق منها ودراسة الإستحقاق مرة أخرى .
جاء ذلك رداً على مواطنة تسائلت قائلة : كنت موظفة سابقاً والآن مكتوب لي موظفة أهلية في نظام أبشر ، ولهذا السبب نزل ناقص حساب المواطن وأنا متزوجة ، كيف أقدر ادل ” ، ليرد عليها .
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