شكرا لمتابعة خبر عن وزير العمل: تسهيل إجراءات تأشيرات العمل الفورية للمنشآت الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، عن وجود أكثر من 2 مليون موظف وموظفة يعملون في قطاع التجزئة بمهن متعددة ومختلفة، يشكلون أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الخاص بالمملكة، لافتاً إلى تزايد العدد نتيجة لضخامة حجم القطاع بالمملكة، إذ يرجع ذلك للقوة الشرائية وتنامي معدلات الاستهلاك واستمرار التوسع بإنشاء مراكز التسوق والمحال التجارية الآخذة في النمو والازدهار.

وبين أن الوزارة تعمل على تطوير التشريعات اللازمة لأنماط العمل الجديدة وتمكين أرباب العمل والعاملين لمواكبة التغيرات التقنية، ما سينعكس على تمكين قطاع التجزئة لمواكبة متطلباته المستقبلية، وليكون بذلك أكثر فاعلية في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى إنشاء شركة عمل المستقبل لتكون المملكة رائدة في صناعة أنماط العمل المستقبلية المبتكرة المستدامة وغير التقليدية، إضافة لإطلاق الوزارة منصة قوى للمساهمة بتسهيل وأتمته الإجراءات بعد إعادة هندستها وتبسيط إجراءاتها حيث تم تسهيل إجراءات اصدار تأشيرات العمل الفورية والتأشيرات التأسيسية والتي تمنح للمنشآت الجديدة.

وأضاف: أطلقنا مشروع تسهيلات مع الهيئة العامة للاستثمار للمناطق الخاصة واللوجستية، لتقديم خدمات خاصة لهؤلاء العاملين في هذه المناطق، وأيضاً عملنا على اتفاقية خاصة مع المستثمرين لتلبية طلباتهم الخاصة.

جاء ذلك في افتتاحية اليوم الثاني من فعاليات قمة قادة التجزئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، التي استضافتها المملكة لأول مرة ونظمتها “دائرة قادة التجزئة” بالشراكة مع هوية “استثمر في السعودية”، خلال الفترة من 10 إلى 11 فبراير 2020م، في فندق فيرمونت الرياض، وبرعاية وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي.