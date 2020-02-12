شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تطور آليات استخراج المياه الجوفية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف مقطع فيديو توثيقي، اليوم الأربعاء، عن آليات استخراج المياه الجوفية من القليب بالرياض قديمًا وحديثًا.

وأوضح الفيديو، الذي نشرته دارة الملك عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أن استخراج الماء من المياه الجوفية مر بعدة تطورات مثل آلية السواني ثم مكينة الرستن ثم مكائن البلاك ستون ثم الغطّاسات.