شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تجمد غدران الماء «نهارا» في جبال أجا إثر شدة البرودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة لتجمد غدران الماء في جبال أجا بحائل اليوم الأربعاء إثر شدة البرودة .

وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن “بدر العيد ” عدم إنغمار الأحجار الصغيرة في مياه الغدران التي أصبحت صلبة إثر التجمد ، على الرغم من شروق الشمس إذ كانت تلك الحالة في العاشرة صباحاً .

وشهدت مناطق المملكة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية ، إلى درجة تساقط الثلوج في عدة محافظات .