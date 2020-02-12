بالفيديو.. تجمد غدران الماء «نهارا» في جبال أجا إثر شدة البرودة

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الرياض - علي القحطاني - وثق مقطع فيديو مشاهد مذهلة لتجمد غدران الماء في جبال أجا بحائل اليوم الأربعاء إثر شدة البرودة .
وأظهر الفيديو الذي وثقه المواطن “بدر العيد ” عدم إنغمار الأحجار الصغيرة في مياه الغدران التي أصبحت صلبة إثر التجمد ، على الرغم من شروق الشمس إذ كانت تلك الحالة في العاشرة صباحاً .
وشهدت مناطق المملكة انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية ، إلى درجة تساقط الثلوج في عدة محافظات .
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