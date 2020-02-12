شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط 7 صيادين بحوزتهم أدوات صيد مخالفة في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضبطت وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة، بالتعاون مع قطاع حرس الحدود بمركز ثول، اليوم الأربعاء، قوارب صيد تستخدم أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية (صخاوي/قراقير).

وجاء ذلك لمخالفين من المواطنين معهم ٣ قراقير، و٢ من الجنسية الهندية على قارب آخر معهم ٤ قراقير)؛ فضلًا عن ضبط ٣ مواطنين بحوزتهم ٢ شوارت، فيما حُرر محضر ضبط مخالفة بالتعاون مع قطاع حرس الحدود ومصادرة أدوات الصيد المخالفة.

ومن جانبه، أوضح مدير وحدة الثروة السمكية بمحافظة جدة المهندس ابراهيم المالكي، أن معدات الصيد مخالفة للمقاسات المسموح بها، وكمية المصيد كانت بأنواع مختلفة من الأسماك، وتم اتخاذ اللازم واستكمال الإجراءات بحق المخالفين حسب الأنظمة والتعليمات.

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