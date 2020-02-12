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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. حسن كراني: الزائر القطبي ودّع الغربية وجنوبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأربعاء، أن الزائر القطبي يستمر في رحيله؛ حيث ودع المنطقة الغربية وجنوبها.
وقال حسن كراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” تم بعون الله تحرك ملموس للزائر القطبي لوسط وشمال العراق “؛ مضيفًا: ” دَّع الزائر القطبي الغربية وجنوبها ” .
وتابع ” كراني ” : ” درجات الحرارة المسجلة خارج نطاق الشلتر..ومن ثرموترات معلقة في المناطق المفتوحة لا تُتعبر صحيحة حسب علم الأرصاد والنظام الدولي.. أستعدوا للدفئ القادم ” .
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