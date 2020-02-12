شكرا لمتابعة خبر عن فيديو مؤثر لطفل يتيم يوصل أخته يوميا إلى المدرسة ويسأل عن مستواها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كرمت وزارة التعليم اليوم الأربعاء الطالب اليتيم “زايد ” الذي أبهر الجميع بإهتمامه البالغ بأخته ودوام سؤاله عن مستواها الدراسي بالمدرسة بالرغم من صغر سنه . ووثق مقطع فيديو للطالب الذي ضرب مثالاً يُحتذى به في الإجتهاد وتحمل المسؤولية وهو يقوم بتوصيل شقيقته للمدرسة ويحمل عنها حقيبتها المدرسية ويقوم بالسؤال عنها على الدوام . وعبر الطاقم التعليمي وأولياء الأمور عن إعجابهم بتصرف الطالب ، كما دشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي هاشتاج بعنوان “أخو _ اخته ” ، إحتفاءً به .

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