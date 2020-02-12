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عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش القبض على خليجي ووسيطه في الدعارة من المغرب، في حالة تلبس، رفقة قاصرتين وسط جامع الفنا، يتناولون وجبة العشاء.

وحسب صحيفة “الصباح”، قالت المصادر، أنه تم إيقاف المتهمين، تم إثر إخبارية توصلت بها مصالح الأمن، تفيد وجود شبهة تتعلق بالوساطة في الدعارة واستدراج قاصرين، لتتم مباشرة أبحاث ميدانية تُوجت بإيقاف المشتبه فيهما رفقة الفتاتين بأحد المطاعم بساحة جامع الفنا.

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شاهد: خليجي ومغربي يستدرجان قاصرتين لقضاء ليلة ساخنة وسط الجامع.. ثم كانت المفاجأة !

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وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قرار المتهمين تنظيم حفل ماجن وسط شقة مكتراة، باستغلال قاصرين تم استدراجهما، قبل أن يختار الخليجي ورفيقه المغربي تناول العشاء مع المعنيتين بالأمر، بعد التغرير بهما، في انتظار مغادرة ساحة جامع الفنا لقضاء ليلة ساخنة.



وأفادت مصادر ، أن الموقوفين استدرجا القاصرين للعشاء للتغرير بهما، في انتظار نقلهما إلى شقة للاستمتاع بلحظات جنسية، بعيدا عن أعين المتربصين، قبل أن تجهض سرعة تدخل الشرطة مخططاتهما.