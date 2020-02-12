أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن الكتلة الهوائية قارسة البرودة تجثم فوق معظم أجواء السعودية اليوم، وتتزامن مع مرتفع جوي (H) يجلب الاستقرار بوجه عام، وهو طارد للسحب والحالات المطرية.
وقال عبر حسابه في “تويتر”: متوقع أن تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع التدريجي من يوم غد الخميس، ويبقى داخل المنازل محتفظاً بالبرودة ليومين أو نحوه.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند يكشف تفاصيل كتلة هوائية قارسة البرودة تجثم فوق معظم أجواء السعودية اليوم.. وهذا ما سيفعله المرتفع الجوي H لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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