بالفيديو.. بدء نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات

أطلقت وزارة التجارة والاستثمار، نظام الرصد الإلكتروني لأسعار السلع والمنتجات الذي يتيح للوزارة الوقوف ميدانيًّا على الأسعار، عبر مراقبيها المنتشرين في جميع أرجاء المملكة.

ووثقت الوزارة، عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، لحظة إطلاق خدمة المسح الإلكتروني للأسعار؛ حيث أوضح المقطع كيفية إجراء المسح الإلكتروني ورصد أسعار السلع والمنتجات ميدانيًّا من قبل مراقبي الوزارة.

وأشارت الوزارة إلى تزويد كل مراقب بنظام المسح الإلكتروني، وبمجرد إدخال السجل التجاري للمحل تظهر كل السلع التي لديه، فيضيف المراقب السلعة والسعر الموضح عليها، فيرسل تلقائيًّا وفورًا تقريرًا بالمسح إلى الوزارة.