«الأرصاد»: أتربة مثارة تُغطي أجواء مكة والمدينة.. اليوم الأربعاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لحالة الطقس بمكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر حسابها بـ«تويتر»، إن مكة المكرمة والمدينة المنورة تشهدان أتربة مثارة، ودرجة الحرارة الكبرى بمكة 27 درجة والصغرى 17 درجة، فيما تبلغ نسبة الرطوبة 55%.

وفيما يتعلق بدرجة الحرارة بالمدينة، فالكبرى تبلغ 21 درجة، والصغرى 10 درجات، ونسبة الرطوبة 45%.

وفي تقريرها عن حالة الطقس اليوم، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، انخفاضًا في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة مع نشاط للرياح السطحية على مناطق (الرياض، والشرقية، ونجران، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة)، وسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ ساعة، وارتفاع موجه متران إلى ثلاثة أمتار، وحالته مائجة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ ساعة، ويبلغ ارتفاع موجه مترًا ونصفًا إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسطة الموج إلى مائجة.

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