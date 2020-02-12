بالصور.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بجبل ثور وجنوب الطائف

استعادت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة جبل ثور وعلى مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع، وذلك في إطار جهودها في مكافحة وإزالة التعديات والظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة.

وتمثلت التعديات في إقامة هناجر وصناديق وحواجز أسمنتية، وقامت مُعدات البلدية بإزالة الإحداثيات ورفع المُخلفات من الموقع وإزالة التعديات كليًّا، وجرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المُعتدين.

وأهابت بلدية العزيزية بالمواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي تؤخر حركة التنمية، وتسبب الفوضى، وإعاقة التخطيط العمراني الحديث بالإبلاغ الفوري عن أي تعدي.

كما أزالت أمانة الطائف ممثلة في بلدية جنوب الطائف الفرعية تعديات وإحداثيات غير نظامية على مساحات من الأراضي الحكومية البيضاء بجنوب الطائف.

ورصدت الفرق الرقابية للفرع البلدي إنشاء غرف سكنية وحظائر للماشية وأسلاكًا شائكة ونشر هياكل خَرِبَة وتالفة بهدف حيازة الأراضي مستغلين الطبيعة البيئية للموقع، وتجاوزت التعديات المضبوطة مليون وخمسمائة ألف متر مربع.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أن الآليات باشرت أعمال الإزالة فور التأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المحدثين بمشاركة لجنة التعديات بجنوب الطائف والقوة الأمنية المختصة، كما شرعت البلدية الفرعية في تنفيذ أعمال الرقابة على المواقع المجاورة والمحيطة لضمان سلامتها من التعديات والإحداثيات الغير نظامية.

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