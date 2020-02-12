«الشورى» يوافق على تعديل نظامَي «المنشآت والمستحضرات الصيدلانية» و«المقيمين المعتمدين»

وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعاد إلى المجلس، عملًا بالمادة 17 من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الرابعة والعشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة، التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، التي وافق خلالها على تعديل بعض مواد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
كما وافق «الشورى» على تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، بعد مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن المشروع المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظامه بحضور الدكتور محمد أبو ساق.
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