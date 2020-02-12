توضيح من «حساب المواطن» حول تأثير «حافز» في دعم المستفيدين

أكد برنامج حساب المواطن أنه منفصل عن برنامج «حافز»، ولا يؤثر في تسجيل المستفيدين من البرنامج.

وقال حساب المواطن -عبر خدمة المستفيدين بـ«تويتر»- إنه يتم احتساب «حافز» من ضمن الدخل، ولا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل «غير ذلك» ومصدر الدخل «مخصص من برنامج حافز».

ويعد برنامج «حافز» من أهم برامج تأهيل الأيدي العاملة لسوق العمل؛ وذلك لمساهمته في تعزيز فرصهم في الحصول على الوظيفة المناسبة.

ويقدم البرنامج منظومة متكاملة من التدريب والتأهيل للمُستفيد، إضافة إلى مُخصصٍ مالي شهري يحصل عليه لمساعدته في بحثه الجاد عن الوظيفة.

ويستفيد من هذا البرنامج الباحثون عن عمل من الجنسين للفئة العمرية من 20 إلى 35 سنة، ويعد من أهم عناصر البرنامج لدعم المستفيدين خلال رحلتهم في البحث عن عمل، صرف مخصص مالي شهري وفق ضوابط الاستحقاق المحددة.

ولاستمرار المخصص المالي، يتعين على الباحث مواصلة البحث عن عمل بجدة؛ إذ إن الهدف الأساسي من هذا المخصص هو المساعدة في الحصول على وظيفة دائمة ومناسبة، وليس الاعتماد عليه، والركون إليه كمصدر دخل ثابت.

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وأعلن برنامج حساب المواطن، الاثنين الماضي، إيداع 2.6 مليار ريال مخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير» البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.

وكشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، عن أن العدد الإجمالي لأرباب الأسر بلغ 2.3 مليون مستفيد، منهم 1.06 ملايين ربّ أسرة تحصل على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريالًا للأسرة الواحدة، فيما تحصل 1.04 مليون رب أسرة على الاستحقاق الجزئي بمتوسط دعم 902 ريال لكل أسرة، وأن نحو 193 ألف ربّ أسرة حصلوا على الاستحقاق الأدنى البالغة قيمته 300 ريال، فيما بلغ إجمال المستقلين المستفيدين من دفعة فبراير 1.5 مليون مستقل؛ تحصل منهم أكثرُ من 1.2 مليون مستفيد على الاستحقاق الكامل.

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