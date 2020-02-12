بالفيديو.. شرطة القصيم بعد ضبط المعتدي على سائق مركبة طالبات: اعترف بمضايقتهن

أطاحت شرطة منطقة القصيم، بقائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها، وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، إن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ عدة بلاغات عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها.
وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه -مواطنٌ في العقد الرابع من العمر- وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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