إصابة مسنة في انهيار منزل بمحايل

باشر الدفلع المدني بمحايل عسير صباح اليوم بلاغاً عن انهيار منزل شعبي بالقواعد حي الفاضية، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة وبالوصول وجد بأن الحادث عبارة عن تسرب للغاز بالمنزل نتج عنه انفجار لحظي مما أدى إلى انهيار منزل شعبي مكون من 4 غرف يوجد به امرأة مسنة (80 عاما)، وتم انقاذها بواسطة الفرق وهي تعاني من إصابات وحروق حيث نقلت إلى مستشفى محايل العام عبر الهلال الأحمر. أوضح ذلك الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد عبده السيد.



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