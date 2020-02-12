السعودية اليوم / مدارس تعليم حائل ( بنات) تواصل برامجها التوعوية والتثقيفية بمخاطر فيروس كورونا المستجد



حائل 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بمدارس التعليم (بنات) إقامة المحاضرات التوعوية والإرشادات الوقائية في إطار البرامج التوعوية التي تنظمها المدارس بالتعاون مع المراكز الصحية بحائل للتعريف بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت مساعدة مدير الصحة المدرسية بتعليم حائل نمشة الشمري أن هذه البرامج المخصصة تأتي لزيادة الوعي الصحي وتثقيف أفراد المجتمع التعليمي بسبل الوقاية من هذا الفيروس من خلال المحاضرات واللوحات الإرشادية وتوزيع الكتيبات التوضيحية ونشر العديد من المواد الإعلامية بالإضافة إلى الإذاعة الصباحية بالمدارس .

وأفادت الشمري ان المحاضرات تشمل التعريف بأعراض الفيروس وكيفية الوقاية منه وطرق الانتقال والأعراض مشيرة إلى استمرار هذه الحملة التوعوية بجميع مدارس المنطقة لرفع الوعي الصحي والوقائي لدى الطالبات وجميع منسوبات التعليم بالمنطقة.

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13:42ت م

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