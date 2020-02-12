السعودية اليوم / 3 آلاف طالب من مدارس تعليم الباحة ينافسون في بطولة دوري المدارس



الباحة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

دشن مساعد المدير عام للشؤون التعليمية للبنين علي عوضة مديس أمس, بطولة دوري المدارس بتعليم الباحة في نسختها الثانية، بحضور عددٍ من القيادات التعليمية، وذلك في نادي الحي بابتدائية ومتوسطة الأمير فيصل بالعقيق.

وبدأ الحفل المعد بهذه المناسبة باستعراض الفرق المشاركة في البطولة، بعد ذلك أعلن المساعد للشؤون التعليمية للبنين انطلاق المباراة الأولى في البطولة بين فريقي ثانوية الجاوة وفريق ثانوية الملك عبدالله بجرب.

وأوضح منسق دوري المدارس بالمنطقة مسفر بن محمد الزهراني أن عدد الفرق المسجلة في الدوري في هذه النسخة بمنطقة الباحة قد بلغ 297 فريقاً يخوضون خلال أيام البطولة 371 مباراة، مبيناً أن عدد الطلاب المشاركين قارب 3000 طالب مسجلٍ في الدوري لهذا العام من جميع مدارس التعليم العام والخاص والأجنبي يتنافسون للترشح لتمثيل المنطقة في المرحلة الثانية في بطولة المناطق وبعدها المرحلة النهائية في بطولة المملكة للنخبة.

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13:35ت م

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