السعودية اليوم / أمانة الشرقية : 72.7% من عينة الاستبيان تبدي رضاها من مبادرة " شرقية خضراء "



الدمام 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

كشف استبيان أجرته أمانة المنطقة الشرقية حول مبادرة "شرقية خضراء" عن رغبة 91%، من المستهدفين في استمرار عمل ونشاط المبادرة مستقبلاً، لما لها من فوائد تعزز من نسبة الفرد من المسطحات الخضراء في ربوع المنطقة.

وتهدف هذه المبادرة إلى زراعة 500 ألف شجرة من أشجار الظل والزينة التي تنتجها مشاتل أمانة الشرقية.

وأوضحت الأمانة أن الاستبيان الذي استهدف 1347 شخصاً من الجنسين حمل عدة استفهامات لقياس مدى رضا المواطنين بما حققته المبادرة، مبينة أن 72.7% أبدوا رضاهم لما تحقق من المبادرة من حيث زراعة الأشجار والأزهار في شوارع المنطقة الشرقية وميادينها.

وبين وكيل أمين الشرقية للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل، أن الأمانة حرصت على إجراء الاستبيان، لاستطلاع الآراء حول ما أنجزته مبادرة "شرقية خضراء" على أرض الواقع"، مضيفاً أن الأمانة تسعى للاستفادة من نتائج الاستبيان في تعديل بعض الأمور الخاصة بالمبادرة، وعمل قاعدة بيانات توضح إيجابيات وسلبيات المبادرة، مضيفاً أن المبادرة تمكنت من زراعة نحو 290 ألف شجرة في محافظات المنطقة وأحيائها، مشيداً بالتجاوب الذي أبداه أفراد المجتمع مع فعاليات المبادرة.

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13:30ت م

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