السعودية اليوم / محافظ بني حسن يناقش مع أعضاء المجلسين المحلي والبلدي المشروعات التنموية بالمحافظة



الباحة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

رأس محافظ بني حسن بالباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم, اجتماع أعضاء المجلس المحلي وأعضاء المجلس البلدي, وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وفي بداية الاجتماع قدم محافظ بني حسن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على ما يوليه من متابعة واهتمام بالمحافظة وأهلها، مشدداً على توجيهات سموه حيال تلمس احتياجات المحافظة ومراكزها وقراها والعمل على التنسيق المستمر والتعاون بين جميع الادارات بالمحافظة لتقديم أفضل الخدمات في ظل العناية والدعم غير المحدود من لدن القيادة الحكيمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن.

من جهته قدم رئيس المجلس البلدي بالمحافظة عبدالوهاب بن عبدالله الزهراني شكره وتقديره للمحافظ ولأعضاء المجلس المحلي على حرصهم واهتمامهم بمشاركة أعضاء المجلس البلدي لهذا الاجتماع بهدف مناقشة ما يهم المحافظة في شتى المجالات.

وجرى مناقشة جملة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها مشاريع البلدية شملت أعمال الإنارة والسفلتة واستعدادت البلدية لصيف هذا العام والعمل على سرعة استكمال مشروع متنزه الشلال بخيره, إلى جانب استكمال إيصال المياه لعدد من القرى بالمحافظة, ورفع ساعات العمل بمركز صحي بني حسن ودعمه بالكوادر الطبيه, و ما تم رفعه لمجلس المنطقة من طلبات ومن ضمنها مستشفى المحافظة والعمل على استكمال إجراءاته.

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13:14ت م

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