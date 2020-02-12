السعودية اليوم / أمانة المدينة تكثف جولاتها الميدانية على السوق المركزي



المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أتلفت لجنة متبقيات المبيدات بالفواكة والخضروات المحلية بأمانة منطقة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي والحالي 750 كجم من الورقيات والخضروات لارتفاع نسبة متبقيات المبيدات في تلك المنتجات، إذ شرعت الأمانة مطلع شهر ربيع الأول في تطبيق الآلية الجديدة لفحص المنتجات الزراعية في سوق الخضار المركزي بالمدينة المنورة.

وتهدف الآلية الجديدة للتأكد من سلامة الخضروات والفواكه المحلية المعروضة في الأسواق وخلوها من بقايا المبيدات الزراعية.

وتعمل أمانة المنطقة بالتنسيق مع شركائها بصورة تكاملية، على فحص المنتجات الزراعية من خلال مراقبة المنتجات الواردة عبر البوابة الرئيسة للسوق المركزي خلال الفترتين الصباحية والمسائية، إضافة إلى مباشرة الفرق الرقابية على المنتجات الزراعية لمنع المنتجات الزراعية التي لا تحمل السجلات الزراعية، وأخذ عينات عشوائية من الأسواق ومعارض البيع لإجراء الفحوصات المخبرية عليها وكشف متبقيات المبيدات ومدى مناسبتها للاستهلاك، والتعامل مع المنتجات الزراعية مجهولة المصدر وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة لدى الأمانة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتسعى أمانة المنطقة من خلال هذه الآلية إلى تحقيق مستويات عالية لسلامة المنتجات الزراعية المعروضة في السوق المركزي، وتعزيز الأداء الرقابي على المنتجات الزراعية الواردة إلى الأسواق، والحد من عرض المنتجات مجهولة المصدر التي لا تحمل سجلات زراعية معتمدة من الجهات المختصة ومصادرة المنتجات غير المطابقة للاشتراطات الصحية.

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13:07ت م

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