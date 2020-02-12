السعودية اليوم / محاضرة علمية بجامعة القصيم عن " التطبيقات الهندسية في المصافي ومصانع البتروكيماويات "



بريدة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

نظمت جامعة القصيم، ممثلة في النادي الطلابي بكلية الهندسة أمس، محاضرة علمية عن التطبيقات الهندسية في المصافي ومصانع البتروكيماويات مع التركيز على طرق الفحص، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين بالكلية، قدمها المهندس محمد سالم من خريجي الجامعة، بحضور 40 طالباً من مختلف المستويات بكلية الهندسة.

وهدفت المحاضرة، إلى تمكين التفاعل والتواصل بين الطلاب من جهة والمهندسين العاملين بهذه المجالات الصناعية من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة للطلاب للتعلم مباشرة من المهندسين العاملين بهذه المجالات، وجعل الطلاب على دراية بتاريخ صناعة النفط والغاز في المملكة ،كذلك تعريف الطالب بطرق الفحص المستخدمة في صناعة البتروكيماويات والتخطيط وتقدير التكلفة.

واشتمل هذا النشاط الطلابي، على عرض تقديمي حول التطبيقات الهندسية في صناعة البتروكيماويات، وورشة عمل مصغرة حول طرق الفحص في الصناعة على وجه الخصوص، حيث تناولت ورشة العمل المصغرة طرق استخدام أجهزة الاختبار في فحص خطوط الأنابيب، كما تم إطلاع الطلاب على كيفية إجراء الفحص، وكيفية تقدير فترة الفحص وتكاليف الفحص لأغراض التخطيط.

// انتهى //

12:58ت م

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