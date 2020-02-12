السعودية اليوم / بلدية العزيزية تزيل عدداً من التعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة جبل ثور



مكة المكرمة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ حكومية بمنطقة جبل ثور، على مساحة تقدر بخمسة آلاف متر مربع، وذلك في إطار جهودها في مكافحة وإزالة التعديات والظواهر السلبية بالعاصمة المقدسة.

وتمثلت التعديات في إقامة هناجر وصنادق وحواجز إسمنتية، وقامت مُعدات البلدية بإزالة الإحداثيات ورفع المخلفات من الموقع وتمت إزالة التعديات إزالة كلية، وجرى تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعتدين.

وأهابت بلدية العزيزية بجميع المواطنين التعاون معها بالوقوف ضد هذه التعديات التي من شأنها أن تأخر حركة التنمية، وتسبب الفوضى، وإعاقة التخطيط العمراني الحديث بالإبلاغ الفوري عن أي تعدي.

// انتهى //

12:56ت م

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