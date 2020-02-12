السعودية اليوم / جمعية أحياها تنظم احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال



المدينة المنورة 18 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 12 فبراير 2020 م واس

تنظم جمعية أحياها بالمدينة المنورة يوم غدٍ, احتفالًا بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال برعاية معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني, وذلك بمجمع الراشد .

ويتضمن الحفل معرضًا تعريفيًا وتوعويًا وتثقيفيًا وفعاليات ترفيهية للأطفال .

// انتهى //

12:55ت م

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