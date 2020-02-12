شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس غينيا كوناكر والان نبدء بالتفاصيل

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، الرئيس ألفا كوندي رئيس غينيا كوناكري.

ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - به في المملكة، فيما أبدى فخامته سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

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وقد عقد خادم الحرمين الشريفين، ورئيس غينيا كوناكري جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة وغينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبد الرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.

كما حضر من جانب غينيا كوناكري، وزير الخارجية مامادي توري، وسفير غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.