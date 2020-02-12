شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على قائد مركبة اعترض سيارة نقل طالبات بالقصيم والان نبدء بالتفاصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ عدة بلاغات عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها. وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه - مواطنٌ في العقد الرابع من العمر -، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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