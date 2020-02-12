شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: مهرجان «أصول الأغنام» يستهدف رفع الإنتاجية وتحسين السلالة والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوزارة أن المهرجان يستهدف تحسين سلالات الأغنام، ودعم انتشار الأصول ذات الصفات الإنتاجية المحسنة، وكذلك تعزيز مفهوم التحسين الوراثي لدى المربين ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمملكة.
ودعت الوزارة مربي الماشية، والمهتمين بتربية الأغنام المحلية وإنتاج الثروة الحيوانية، الراغبين في المشاركة بالمهرجان بالتسجيل عبر منصة أنعام بلس بموقع الوزارة على الرابط التالي http://bit.ly/31Kfj5h، مشيرة إلى أن المهرجان سجل خلال النسخ الماضية حضورًا لافتًا من قبل المربين والمختصين في مجال الثروة الحيوانية.
وكان وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبد العزيز البطشان قد بحث في وقت سابق استعدادات الوزارة لإطلاق فعاليات المهرجان خلال لقاءه محافظ حفر الباطن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، حيث تناول الجانبان الأمور المتعلقة بالمهرجان والاستعدادات المصاحبة له.
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