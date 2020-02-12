الملك سلمان يبحث التعاون مع الرئيس الغيني 

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم، الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كوناكري.

ورحب خادم الحرمين الشريفين به في المملكة، فيما أبدى الرئيس سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد عقد خادم الحرمين الشريفين، ورئيس جمهورية غينيا كوناكري جلسة مباحثات، تم خلالها استعراض مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية غينيا كوناكري، وسبل تنميتها وتعزيزها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبد الرحمن العيسى، ووزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غينيا كوناكري الدكتور حسين بن ناصر الدخيل الله.

كما حضر من جانب غينيا كوناكري، وزير الخارجية مامادي توري، وسفير جمهورية غينيا كوناكري لدى المملكة محمود نبهاني، وعدد من المسؤولين.

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