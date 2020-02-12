- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم سعود الطبية: استقبال 237 حالة عنف أسري خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 – الرياض
استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بوحدة الحماية من العنف والإيذاء الأسري نحو 237 حالة عنف أسري، خلال العام الميلادي المنصرم.
وأوضحت المدينة على لسان رئيسة وحدة الحماية من العنف والإيذاء بالمدينة منيرة المبارك أن الحالات تضمنت 173 حالة للكبار، و64 حالة للأطفال، لافتة إلى أن الحالات عولجت من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية، من خلال عدة إجراءات تبدأ باستقبال حالات العنف.
ونوهت المبارك بأن العنف الأسري مشكلة تؤرق المجتمعات، حيث يمثل إحدى الظواهر الاجتماعية بالغة الخطورة؛ لأنها تمس المجتمع وتهدد أمنه وسلامته، كما أنه أحد العوامل المسببة للتفكك الأسري، بما ينطوي علية من أضرار بالغة تهدد السلام الاجتماعي وتقوض أركانه.
وأشارت المبارك إلى أن العنف هو شكل من أشكال الاستخدام الغير شرعي للقوة يصدر من أحد أفراد الأسرة ضد أفراد آخرين فيها بعض القهر و الإخضاع، وبصورة لا تتفق مع حريتهم وإرادتهم الشخصية ولا تقرها أعراف وعادات المجتمع وبما يعرض سلامته الاجتماعية والصحية والنفسية للخطر.
وتابعت المبارك حديثها عن أنواع العنف قائلة: تتمثل في العنف الجسدي، والعنف اللفظي، والعنف النفسي المعنوي، والاعتداء الجنسي.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر سعود الطبية: استقبال 237 حالة عنف أسري خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.