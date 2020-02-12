شراكة لدعم رواد الأعمال للاستثمار في الشركات الناشئة

2020-02-12

متابعات الخليج 365 – واس

أعلن منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية، أحد فروع الشبكة العالمية لمنتدى MIT العالمي لريادة الأعمال، بالشراكة مع باب رزق جميل، إحدى مبادرات مجتمع جميل، عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الهيئة العامة للاستثمار تحت مظلة “استثمر في السعودية”، لتكون الهيئة بموجب تلك المذكرة الشريك الاستراتيجي الثاني للدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحت شعار ” ابدأ، احلم، ألهم”.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للاستثمار في هذه المسابقة، بالإضافة إلى الشريك الرسمي للمسابقة هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ، دور الهيئات الحكومية في دعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة من خلال تقديم ودعم برامج مختلفة وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة.

وتعد مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، منصة حيوية تجمع رواد الأعمال السعوديين وتستقطب نوعية مميزة من رواد الأعمال في مجالات متنوعة، ويميز مسابقة هذا العام تركيزها على الاستثمار في الشركات الناشئة وذلك من خلال إقامة منتدى الاستثمار في الشركات الناشئة في الفترة من 5-7 مارس 2020م ، ودعي له نخبة من أبرز الشركات الناشئة الواعدة من السعودية والوطن العربي والعالم.

وأوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم السويل، أن الهيئة ترحب بشراكتها مع مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية، والتي تضاف إلى سلسلة من البرامج الداعمة لدفع ريادة الأعمال في السعودية نحو مستقبل أفضل من خلال دعم رواد الأعمال وبناء قدراتهم، ونستمر بالعمل مع شركائنا الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واعدة على أرض الواقع.

بدوره أعرب المدير التنفيذي لمنتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية المهندس محمد يحيى حكمي، عن اعتزازه بدعم الهيئات الحكومية للمسابقة، والمتمثل في الهيئة العامة للاستثمار، والشريك الرسمي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) والذي يعكس ثبات خطوات منتدى MIT لريادة الأعمال في السعودية في تحقيق سعيها نحو تكاتف جهود جميع الأطراف الفاعلة لدعم بيئة ريادة الأعمال في المملكة.

وتفخر الدورة الرابعة من مسابقة منتدى MIT للشركات الناشئة في السعودية أيضا بدعم عدد كبير من الشركات الحكومية وغير الحكومية على غرار الشريك الاستراتيجي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وشريك الابتكار جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) ، وشريك المعرفة كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، والشريك الإقليمي منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي.

يذكر أنه سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة يوم 7 مارس 2020 والتي ستقام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (KAEC).

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