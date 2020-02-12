شكرا لقرائتكم القبض على قائد مركبة اعترض باص طالبات واعتدى على السائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-12 متابعات الخليج 365 – واس أعلنت شرطة منطقة القصيم القبض على قائد مركبة قام بمضايقة مركبة نقل طالبات والاعتداء على سائقها. Advertisements صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ ١٤٤١/٦/١٧هـ عدة بلاغات عن قيام قائد مركبة خاصة بمضايقة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها. وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه – مواطنٌ في العقد الرابع من العمر -، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على قائد مركبة اعترض باص طالبات واعتدى على السائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.