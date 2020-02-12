شكرا لقرائتكم معالجة أكثر من 120 حالة سرطان في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-02-12 متابعات الخليج 365 – أحمد العطوي تمكن فريق طبي بمستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك ممثلًا بقسم الجهاز الهضمي في معالجة أكثر من127 حالة خلال العام الماضي تنوعت بين سرطان القولون والمستقيم وأمراض مختلفة.

وأشارت صحة تبوك إلى أن جراحة المناظير من الجراحات المتقدمة والمهمة في استئصال القولون المستقيم، وذلك بتجنيب المريض فتح البطن من الأعلى للأسفل وتقليص الألم والفتق والتهاب الجروح وهي من العمليات الدقيقة التي تتطلب مهارات عالية للجراح، حيث وصلت بعض الحالات لأورام كبيرة كذلك في المراحل المتوسطة إلى المتقدمة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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