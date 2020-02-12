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شرطة منطقة القصيم: القبض على قائد مركبة ضايق مركبة نقل طالبات واعتدى على سائقها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ بريدة صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن الجهات الأمنية باشرت بتاريخ 17 / 6 / 1441هـ بلاغات عدة، عن مضايقة قائد مركبة خاصة مركبة نقل طالبات، والاعتداء على سائقها. وأسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تحديد هوية المتهم والقبض عليه، مواطن في العقد الرابع من العمر، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، حيث أوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه.



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