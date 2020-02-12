، وكيل إمارة الرياض يترأس الاجتماع الثاني للجنة المحلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمناقشة تطورات تطبيق مشروع تعداد السعودية 2020

ترأس وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، أمس، نيابة عن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الاجتماع الثاني للجنة المحلية في منطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وشهد الاجتماعَ مناقشةُ أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمّنت الاطلاع على المراحل التحضيرية التي نفّذتها الهيئة العامة للإحصاء؛ تمهيدًا لمشروع تعداد السعودية 2020 في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ومراحله، ودور اللجنة المحلية في دعمه لتحقيق أهدافه.

وقُدمت توصيات على الدعم والتسهيلات الممكنة لموظفي التعداد بمنطقة الرياض من كل الجهات الحكومية والممثلين لها في اللجنة.

Advertisements

سعود بن عبدالعزيز العريفي فيصل بن عبدالعزيز السديري الرياض تعداد السعودية 2020