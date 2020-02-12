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ترأس وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، أمس، نيابة عن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الاجتماع الثاني للجنة المحلية في منطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وشهد الاجتماعَ مناقشةُ أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمّنت الاطلاع على المراحل التحضيرية التي نفّذتها الهيئة العامة للإحصاء؛ تمهيدًا لمشروع تعداد السعودية 2020 في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ومراحله، ودور اللجنة المحلية في دعمه لتحقيق أهدافه.
وقُدمت توصيات على الدعم والتسهيلات الممكنة لموظفي التعداد بمنطقة الرياض من كل الجهات الحكومية والممثلين لها في اللجنة.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 12:08 PM
لمناقشة تطورات تطبيق مشروع تعداد السعودية 2020وكيل إمارة الرياض يترأس الاجتماع الثاني للجنة المحلية
ترأس وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، أمس، نيابة عن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، الاجتماع الثاني للجنة المحلية في منطقة الرياض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وشهد الاجتماعَ مناقشةُ أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تضمّنت الاطلاع على المراحل التحضيرية التي نفّذتها الهيئة العامة للإحصاء؛ تمهيدًا لمشروع تعداد السعودية 2020 في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ومراحله، ودور اللجنة المحلية في دعمه لتحقيق أهدافه.
وقُدمت توصيات على الدعم والتسهيلات الممكنة لموظفي التعداد بمنطقة الرياض من كل الجهات الحكومية والممثلين لها في اللجنة.
، وكيل إمارة الرياض يترأس الاجتماع الثاني للجنة المحلية ،
المصدر : الخليج 365
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