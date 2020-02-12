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تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، ونجح -بفضل الله- في منع تطور الحادث وانتقاله الحريق إلى محتويات المستودع.
يشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابتان من العاملين بالمستودع، تَلَقّيَا العلاج بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر.
مدني الرياض الدفاع المدني إخماد حريق الرياض
"مدني الرياض" ينجح في إخماد حريق مستودع للإطارات في السلي
تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، ونجح -بفضل الله- في منع تطور الحادث وانتقاله الحريق إلى محتويات المستودع.
يشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابتان من العاملين بالمستودع، تَلَقّيَا العلاج بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر.
12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
11:51 AM
نتج عنه إصابتان لعامليْن تلقيَا العلاج في الموقع من قِبَل الهلال الأحمر
تمكنت فِرَق الدفاع المدني بالرياض، من إخماد حريق اندلع في مستودع للإطارات بحي السلي، ونجح -بفضل الله- في منع تطور الحادث وانتقاله الحريق إلى محتويات المستودع.
يشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابتان من العاملين بالمستودع، تَلَقّيَا العلاج بالموقع من قِبَل الهلال الأحمر.
، "مدني الرياض" ينجح في إخماد حريق مستودع للإطارات في السلي ،
المصدر : الخليج 365
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