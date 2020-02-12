، مطاعم "صب واي" تعقد اجتماعها السنوي لوكلائها بالمملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحت شعار "إحياء الجوهر لغد أفضل" وسط حضور كبير

تحت رعاية العضوين بمجلس إدارة شركة "شامل" للأطعمة، الوكيل الرئيسي لمطاعم صب واي العالمية بالمملكة، الأمير سعود بن نواف بن محمد بن عبدالله آل سعود، وتميم جبر، وبوجود الرئيس التنفيذي للشركة محسن موسى أديب، عقد الاجتماع السنوي لوكلاء مطاعم صب واي بالسعودية، في فندق فوكو، بالرياض، في قاعة الرياض، بتاريخ 28 يناير 2020.

حضر الاجتماع عدد بارز من كبار المسؤولين لشركة صب واي العالمية؛ على رأسهم المسؤول التنفيذي الأعلى لتنمية الأعمال دون فيرتمان، والمدير الإقليمي لصب واي في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ناصر زمان، بالإضافة إلى جميع الوكلاء الفرعيين لمطاعم صب واي بالمملكة، وممثلين عن كل الشركاء الاستراتيجيين الذين يوفرون كل السلع والخدمات اللوجستية لمطاعم صب واي بالمملكة.

وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار "إحياء الجوهر لغد أفضل"، ولفت الرئيس التنفيذي لشركة شامل للأطعمة محسن موسى أديب، في كلمته التي ألقاها بالحفل، الانتباه إلى أن العلامة التجارية لصب واي تم تأسيسها من الشركة الأم على عدة مقومات رئيسية، والتي ساهمت في نجاح تلك العلامة التجارية مثل استعمال مكونات طازجة والتنوع في أصناف الساندويتشات وأنواع الخبز، وإعطاء كل زبون الفرصة لتكوين الطلب الخاص به طبقًا لرغباته وما يفضله من مكونات وإضافات.

وأضاف أديب "أن شركة صب واي العالمية تدرك أن استمرار النمو والنجاح يتطلب دائمًا العودة لتلك المقومات الرئيسية التي هي جوهر العلامة التجارية من أجل تطويرها حتى تستطيع المساهمة في تحقيق غد أفضل لعلامة صب واي العالمية".

ونوّه بأن مطاعم صب واي في المملكة حققت في العام الماضي العديد من الإنجازات التي تضاف إلى النجاحات الكبيرة التي تم تحقيقها خلال مسيرة مطاعم صب واي بالمملكة، التي بدأت منذ أكثر من 25 عامًا؛ حيث تمكنت مطاعم صب واي بالمملكة من الاحتفاظ بمركزها الأول مقارنةً بجميع مطاعم صب واي في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وكذلك وصولها للمركز الثالث عالميًّا مقارنةً بجميع مطاعم صب واي في العالم من حيث متوسط المبيعات وعدد الساندويتشات المباعة في كل فرع.

وتابع أديب، استمرارًا في استراتيجيتها المختصة بالتطوير المستمر؛ فإن مطاعم صب واي قد بدأت منذ بداية هذا العام 2020 في تقديم 15 مكونًا فاخرًا جديدًا لزيادة مستوى إرضاء زبائنها ولتقديم خيارات أكثر متعة ولذة. واحتوت هذه المكونات على الخضراوات الطازجة مثل المشروم، والجرجير، وخس لولو بيونداي. بالإضافة إلى الطماطم المجففة والجواكامولي (صلصة الأفوكادو)، كما تم إضافة تشكيلة متنوعة من الأجبان الفاخرة، وكذلك تم توفير زيت الزيتون الصافي، وخل البلسميك، وصلصة السريراتشا، والبيستو، والملح البحري، وغيرها الكثير.

وبالإضافة إلى كل ما الخليج 365 سيكون لدى الزبائن إمكانية انتقاء عدة أنواع من الخبز المخبوز طازجًا لعمل ساندويتشاتهم من (الصب مارين، والرولز، والبانيني، والراب) والاستمتاع بأفضل تشكيلة ممكنه من السلطات الطازجة واللذيذة.

وأضاف "أديب" أن عدد مطاعم صب واي بالمملكة قد وصل حاليًا إلى 182 فرعًا موزعةً في جميع أنحاء المملكة، وأن الشركة لديها مخطط لتتخطى عدد 200 فرع بإذن الله قبل نهاية عام 2020.شركة شامل للأطعمة مطاعم صب واي الأمير سعود بن نواف بن محمد بن عبدالله آل سعود تميم جبر