محمد بن مسعود - الدمام - ودَّع الغربية وجنوبها وتحرَّك متجهاً لوسط العراق وشماله أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الزائر القطبي يواصل رحيله؛ مبيناً أن حالة من الدفء قادمة. وقال، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر": يستمر الزائر في رحيله، وتمّ تحرُّك ملموس للزائر القطبي لوسط العراق وشماله. وأضاف: ودَّع الزائر القطبي الغربية وجنوبها، وأن درجات الحرارة المسجلة خارج نطاق "الشلتر".. ومن ثرمومترات معلقة في المناطق المفتوحة لا تُعتبر صحيحة حسب علم الأرصاد والنظام الدولي". وختم حديثه قائلاً: استعدوا للدفء القادم.خبير الأرصاد حسن كراني الزائر القطبي "كراني" يبشّر برحيل الزائر القطبي: استعدوا للدفء صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-02-12 أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الزائر القطبي يواصل رحيله؛ مبيناً أن حالة من الدفء قادمة. وقال، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر": يستمر الزائر في رحيله، وتمّ تحرُّك ملموس للزائر القطبي لوسط العراق وشماله. وأضاف: ودَّع الزائر القطبي الغربية وجنوبها، وأن درجات الحرارة المسجلة خارج نطاق "الشلتر".. ومن ثرمومترات معلقة في المناطق المفتوحة لا تُعتبر صحيحة حسب علم الأرصاد والنظام الدولي". Advertisements وختم حديثه قائلاً: استعدوا للدفء القادم. 12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441 11:30 AM ودَّع الغربية وجنوبها وتحرَّك متجهاً لوسط العراق وشماله ودَّع الغربية وجنوبها وتحرَّك متجهاً لوسط العراق وشماله أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن الزائر القطبي يواصل رحيله؛ مبيناً أن حالة من الدفء قادمة. وقال، الأربعاء، عبر حسابه في "تويتر": يستمر الزائر في رحيله، وتمّ تحرُّك ملموس للزائر القطبي لوسط العراق وشماله. وأضاف: ودَّع الزائر القطبي الغربية وجنوبها، وأن درجات الحرارة المسجلة خارج نطاق "الشلتر".. ومن ثرمومترات معلقة في المناطق المفتوحة لا تُعتبر صحيحة حسب علم الأرصاد والنظام الدولي". وختم حديثه قائلاً: استعدوا للدفء القادم. ، "كراني" يبشّر برحيل الزائر القطبي: استعدوا للدفء ،

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