شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور.. ‏الزميل سعيد العجل ينجو بأعجوبة من سقوطه بـ «غرفة تفتيش» بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجا مدير تحرير صحيفة صدى الإلكترونية، الأستاذ سعيد العجل، اليوم الأربعاء، من سقوطه في غرفة تفتيش صرف صحي بالدائري الشرقي الجديد بالعاصمة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو ومجموعة من الصور، لحظة نجاة سعيد العجل من السقوط في غرفة التفتيش بأعجوبة؛ حيث سمع صوت في مركبته ليتوقف فيجد نفسه بجوار غرفة التفتيش العميقة.

وصادف تواجد الزميل ” العجل ” وجود دورية مرور؛ حيث أبلغها بالواقعة وخطر هذه الحفرة، كما وثق فتحتين أُخرتين تم وضع أغطية عليها.

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