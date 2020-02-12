شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إضافة إدمان الجوال إلى قائمة الأمراض النفسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف البروفيسور واستشاري الطب النفسي الأستاذ الدكتور طارق حبيب أن أن إدمان الجوال تم إدراجه رسمياً في قائمة الأمراض النفسية .
وقال “حبيب” خلال استضافته ببرنامج ” ياهلا ” على قناة “روتانا خليجية ” أن إدمان الجوال حالة مرضية وتم إضافته إلى قائمة الأمراض النفسية بل وهو من أكثر حالات الإدمان .
وحول أعراض إدمان الجوال التي تستلزم زيارد الطبيب النفسي ، قال ، أن الإدمان يكون بأن الجوال أصبح من أولياته وتدور حياته حوله ، فإذا كان الجوال من أولويات حياة الفرد وشغلته الأولى ، لدرجة أنه يمنعه من النوم أو الطعام والشراب أو الواجبات الحياتية فهو إدمان .
وأضاف البعض أن عدد الساعات يحكم على مدى إدمان المستخدمين للجوال ، لكن المحور الأهم هو مدى سيطرة المستخدم عليه ، بحيث لا يتم تقديمه على الواجبات ، إلا إذا كان الجوال مستخدم في آداء عمل أو متابعته فهنا يكون الجوال وسيلة لآداء العمل وليس إدمان .
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