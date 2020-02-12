شكرا لمتابعة خبر عن مطالبة أصحاب العقارات بـ«جدة التاريخية» بتقديم صكوك إثبات الملكية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، عن إعلان حصر العقارات بمنطقة جدة التاريخية، والذي جاء إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 59610 بتاريخ 1439/ 11 / 20 هـ، القاضي بالموافقة على تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية للعمل على حصر العقارات الواقعة في جدة القديمة وبيان عائديتها ووضعها في الوقت الراهن.

وأعلنت وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة لأصحاب العقارات الواقعة في منطقة جدة التاريخية ضمن النطاق الجغرافي الموضح بضرورة التقدم لبلدية جدة التاريخية بحي البلد وموافاتها بصور الصكوك أو المستندات التي تثبت ملكية العقار وذلك من خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.

وناشدت وزارة الثقافة وأمانة محافظة جدة، أصحاب العقارات المنوه عنها التعاون مع البلدية تفاديا لما يترتب على التأخر أو الامتناع عن تقديم تلك الوثائق من تعطيل الأعمال اللجنة المشكلة بالأمر السامي وما يتبع ذلك من مسؤولية نظامية.

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وأوضحت أن النطاق الجغرافي المستهدف من الشمال (الجزء الجنوبي من حي البغدادية الشرقية وحي البغدادية الغربية بطول اثنين كيلو وأربعمائة وخمسون مترآ)، ومن الجنوب (الجزء الجنوبي من حي البلد وطريق الملك فهد بطول اثنين كيلو)، ومن الشرق (حي العمارية وحي الصحيفة بطول كيلو وخمسمائة وأربعين مترا)؛ فيما من الغرب (طريق الأندلس بطول كيلو وخمسمائة وخمسين متر).