شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: علينا برد يفطر خشوم البعارين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، أنه يتبقى 10 أيام على موسم ” عقرب السم ” .

وقال خالد الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏والله ياعلينا برد يفطر خشوم البعارين وهو يدل على شدة البرد المدمي لأنوف الإبل والدم له أساس في معرفة شدة البرد ” .

وأوضح ” الزعاق ” أن هناك عقرب السم وعقرب البرد، فعقرب السم بردها يقتل كما يقتل السم؛ فيما عقرب الدم يدمي ولا يقتل، مضيفًا: ” وإذا رأينا الدم يخرج من خشوم البعارين هذا دليل على شدة البرد ” .