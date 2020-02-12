شكرا لمتابعة خبر عن الأمير تركي الفيصل: صفقة القرن حكاية المسخ الحديثة لـ «فرانكشتاين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - في وصف بليغ لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ “صفقة القرن ” ، قال رئيس إستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل ، أنها بمثابة ” فرانكشتاين ” العصر الحديث .
وقال “الفيصل ” في حوار له مع سي إن إن : ما أراه حتى الآن في الاتفاق، هو أنه يحاول جعل فلسطين مخلوقًا مسخًا، إنه مجرد تصور وحشي لدولة فلسطينية، انتزعت عاصمتها المشروعة؛ مما يسلبها قلبها، وحدودها غير محددة، وهذا يسلبها روحها .
وأعرب عن رفضه لتلك الخطة ، مؤكداً أنها ستفشل لا محالة ، وأن العالم بأسره رفضها .
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز –حفظه الله – قد أعلن مساندة المملكة لفلسطين وتأييدها لموقفها لحماية الدولة الفلسطينية ضد أي مخططات تهدد كيانها العربي والإسلامي .
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