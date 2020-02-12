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شكرا لمتابعة خبر عن الأمير مقرن بن عبدالعزيز يزور البوليفارد (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - زار الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، منطقة البوليفارد في الرياض، وسط أجواء ترفيهية رائعة.
ومن جانبه، نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، صورة للأمير مقرن عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، معلقًا عليها: ” شرفنا في البولفيارد صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز .. الله يحفظك وزيارة غالية ” .
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